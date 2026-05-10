Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019 yılında Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisine saldıranlar arasında yer alan ve hapis cezası alan Yakup Karakoç ile helalleşti. Kılıçdaroğlu cenazede kalabalık bir grubun linç girişimine uğramış ve beraberindeki CHP’li isimler, tören alanında fiziki saldırıya uğramıştı. Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı uzun süre Türkiye'nin gündeminde yer etmişti. 'KİN ŞEYTANA ÖZGÜ BİR KAVRAMDIR' Kılıçdaroğlu'na 7 yılın ardından helallik istemeye gelen Yakup Karakoç, Kılıçdaroğlu’nun elini öpmek isterken, Kılıçdaoğlu, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz" dedi. Karakoç ise "Allah ne muradın varsa versin. Bir özür dileyeyim, bir elini öpeyim dedim" ifadelerini kullandı.

