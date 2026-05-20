Filipinler'in Negros Occidental eyaletinde bulunan Campuestohan Highland Resort, inşa ettiği horoz şeklindeki otel projesiyle "dünyanın en yüksek horoz şeklindeki binası" unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. GERÇEKÇİ BİR DIŞ GÖRÜNÜME SAHİP Yaklaşık 35 metre (114 fit, 7 inç) yüksekliğindeki devasa yapı, bölgenin kültürel sembolü olan dövüş horozu formunda tasarlandı. Gerçekçi bir dış görünüme sahip olan binanın bünyesinde, ziyaretçilerin konaklayabileceği tam donanımlı ve klimalı 15 oda bulunuyor. YEREL HALKIN KARAKTERİNİ YANSITTIĞI SÖYLENİYOR Tesis müdürü Ricardo Cano Gwapo Tan, projenin bölge ekonomisinde şeker endüstrisinden sonra ikinci sırada yer alan horoz yetiştiriciliği sektörüne bir saygı duruşu niteliği taşıdığını belirtti. Tan, yaptığı açıklamada; "Bölgedeki horoz yetiştiriciliği endüstrisi milyonlarca kişiye istihdam sağlıyor" dedi. Binanın duruşunun yerel halkın karakterini yansıttığı ifade edildi. Şeker sektöründeki durgunluk dönemlerinde horoz endüstrisinin bölge ekonomisi için kritik bir rol oynadığı vurgulandı. 2024 YILINDA HİZMETE AÇILDI İnşaatına 10 Haziran 2023 tarihinde başlanan "Horoz Otel", Eylül 2024 itibarıyla tamamlanarak hizmete açıldı. Bina, tamamlanmasının ardından resmi olarak Guinness Dünya Rekorları arasındaki yerini aldı.

