CHP’nin, 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay’ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

KURULTAYLAR İPTAL

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, davayla ilgili ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Özgür Özel ve bütün mevcut CHP yönetimi, CHP Parti Meclisi’nden uzaklaştırıldı. Kararda “4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı ve bu tarihten sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultayların iptaline karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı

Mahkemenin aldığı karar şöyle:

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayının mutlak butlan nedeniyle iptal edildi.

Bu tarihten sonra yapılan CHP’nin tüm Olağan ve Olağanüstü Kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararları iptal edildi. İptal kararları nedeniyle parti yönetiminde 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultaydan önceki duruma dönüldü. Bu Kurultay’da göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri görevden uzaklaştırıldı. Bu Kurultay’dan önce görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri karar kesinleşinceye kadar görevlerini sürdürecekler.

İTİRAZ YOLU AÇIK

8 Ekim tarihli CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edildi. Bu iptal kararı nedeniyle bu tarihten önceki CHP İstanbul İl Kongresinden önceki duruma dönüldü. Kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine aynen devam edecek.

Karara 2 hafta içinde Yargıtay’da itiraz yolu açık.

Karar çıkınca partililer Ankara’daki CHP Genel merkezi önünde toplandı.

Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama: Birbirimizi kırmayalım

Mahkemenin verdiği kararın ardından iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber’e “Mutlak butlan kararı Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun” açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan CHP’lilere seslendi.

Kucaklaşma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci ‘keşkelerle’ değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum.”