Şemdinli’de son günlerde etkisini artıran yağışlı hava, kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Özellikle dağlık kesimlerde zemin yapısının zayıflamasıyla birlikte heyelan riski artarken, Şemdinli- Derecik kara yolunun 20’nci kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine ekipler bölgeye giderek çalışma başlattı.