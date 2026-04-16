Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda peş peşe yaşanan silahlı saldırıların ardından eğitim sendikalarının tepkisi devam ediyor. Aralarında Eğitim-Sen ve Eğitim-İş'in de yer aldığı sendikalar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binası önünde başlatılan "yaşam nöbeti" sürüyor.
TÜM SENDİKALARA ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI
Eylem sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okullardaki güvenlik zafiyetlerine ve artan can kayıplarına dikkat çekti. Diğer eğitim sendikalarına ortak hareket etme çağrısında bulunan Özbay, "Artık okullarda çocuklarımız öldürülüyor, öğretmenlerimiz öldürülüyor. Buradan tüm sendikalara ortak karar ve ortak mücadele çağrısı yapıyoruz. Bugün karar almayacaksanız, bugün mücadelede olmayacaksanız, ne zaman olacaksınız?" ifadelerini kullandı.
BAKAN TEKİN'E İSTİFA ÇAĞRISI
Eğitim-Sen Eğitim Sekreteri Evrim Gülez ise yaşanan olayların ardından okullardaki genel psikolojiye vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağıran Gülez, yaptığı açıklamada "Eğitim emekçileri tedirgin, öğrenciler tedirgin, veliler tedirgin" şeklinde konuştu.