Mayıs ayına girilmesine rağmen yağışlı havalar Türkiye'yi bir türlü terk etmezken, şimdi de çöl tozlarının etkili olacağı kaydedildi.
Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Afrika üzerinden gelen çöl tozlarının hafta sonu yeniden Türkiye’yi etkisi altına alacağı kaydedildi.
Açıklamada, Senegal kaynaklım toz taşımının yağışlarla birleşerek, çamur yağmuru şeklinde yağış görüşebileceği kaydedildi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda da 39 kent için sarı kodlu uyarı verilmişti.
Özellikle İstanbul, Ankara, İç Anadolu kentleri, Ege Bölgesi ve Karadeniz hattında çamur yağmurunun etkilerinin hissedilebileceği belirtildi.