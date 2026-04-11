Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı Akatlar Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Attila İlhan Salonu'nda yapıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, toplantıda durum değerlendirmesi yaptı. Serdal Adalı: "Bugün bizim için anlamlı bir gün. Stadyumumuzun açılışının 10. yıl dönümü. Bu 10 yıl boyunca büyük sevinçler yaşadık; şampiyonluklar ve kupalar kazanarak hem ülkemizde hem de Avrupa'da önemli zaferlere imza attık. Bu başarıların ve yaşayacağımız mutlulukların gelecekte de artarak devam etmesini temenni ediyorum.

Göreve geldiğimizde camiamızdan doğru bir futbol yapılanması için bize 1,5 sene zaman verilmesini istemiştik. Sahada istediğimiz Beşiktaş'ı göreceğimizi, geçtiğimiz sezonlardaki o umutsuzluğu, o teslimiyeti görmeyeceğimizi defalarca belirtmiştik. Henüz sportif başarıda istediğimiz yerde değiliz ama bugünkü takıma baktığımızda o ışığı görebiliyoruz. Transfer ettiğimiz her bir oyuncu hem hedeflerimize katkıda bulunacak hem de biz istersek büyük mali kazançlar sağlayabilecek seviyede." diye konuştu.

'GEDSON'UN PAYINI ALDIK'

Serdal Adal, transfer gelirleri için ise "Geldiğimiz günden beri 72 milyon Euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık. Biz Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Bizde bulunan %50'lik payını satarak daha düşük kar elde etmek yerine Benfica'da bulunan %50'lik payını alarak oyuncunun bonservis gelirlerinin tümüne sahip olarak Benfica'ya satıştan pay verme konusunu ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Basketbolda yakalanan başarı ivmesine de değinen Adal: "EuroCup'ı kazanacağımıza ve önümüzdeki sezon ülkemizi EuroLeague'de en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ADALAET VE LİYAKATİN UZAĞINDA

Serdal Adalı, futboldaki adalet eksikliğine değinerek "Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var. Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar." diye konuştu.

YAYINCI KURULUŞU HEDEF ALDI

Serdal Adalı, eleştirilerine devam ederek "Yayıncı kuruluş, ne yazık ki büyük bir algı yürütme çabası içinde. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken aleyhimize olan pozisyonlar anında ekranda. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler zannetmesinler ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Biz bu tutumun farkındayız. Allah'tan 1-2 tane Beşiktaşlı yorumcu var da gerektiğinde tepkilerini dile getiriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'yi de hedef alan Serdal Adalı "Beşiktaş ne zaman iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek birileri devreye giriyor. Beşiktaş'ı denklem dışında bırakmak için elinden geleni yapıyor. Bu bir maç değil, iki maç da değil. Bütün büyük maçlarda aleyhimize inanılmaz hatalar yapılıyor. Bütün kritik maçlarda, kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi bize bunların birer hata değil, kasıt olduğunu düşündürüyor.

Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmaması TFF'nin yaptığı tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Siz bu yaptıklarınızla Türkiye'nin en büyük, en köklü camiasını da karşınıza aldınız." dedi.

BORÇ 24 MİLYARIN ÜZERİNDE

Beşiktaş Kulübünün Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübünün 31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle borcu, 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak açıklanmıştı. ​​​​​​​