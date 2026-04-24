İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Çiftçi, araçlarda sonradan yapılan ses sistemi ve multimedya değişikliklerine yönelik yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu açıkladı.

Çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, düzenlemenin çıkarılacağı tarihi de açıkladı.

'KANUN ŞU AN YÜRÜRLÜKTE'

"Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili düzenleme yapılacağı" iddiası hatırlatılan Çiftçi, "Kanunla ilgili herhangi bir revize çalışması yok. Yürürlükte şu an kanun. Biz sadece APP plakalarla ilgili yönetmeliği çıkarttık. Onun dışında ses sistemleri ve multimedya ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda ya da mayısın ilk haftasında çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.