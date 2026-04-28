Avrupa’da son dönemde kızamık vakalarında artış görülürken, uzman isimler aşılama programı sayesinde durumun kontrol altında olduğu Türkiye’de de riskin devam ettiğini bildirdi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Abdullah Sert, kızamığın ciddi sonuçlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve aşılamanın hayati önem taşıdığını söyledi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Sert, kızamığın kızamığın yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık gibi şikayetlerle başladığını, birkaç gün içinde vücutta yayılan döküntülerle kendini gösterdiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İlk belirtilerin çoğu zaman griple karıştırıldığını kaydeden Sert, kızamıkta döküntülerin yüzden başlayarak tüm vücuda yayıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Virüs, hasta kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla ortama yayılır ve kapalı alanlarda uzun süre canlı kalabilir. Bu nedenle aşısız bireyler için temas sonrası bulaş riski oldukça yüksek. Aşı kızamığa karşı en güçlü koruma yöntemi. Türkiye'de çocukluk çağı aşı takviminde kızamık aşısı, rutin olarak uygulanıyor. Toplum bağışıklığının korunması için aşılanma oranlarının yüksek olması gerekir. Aşı tereddüdü, hastalığın yeniden görülmesine zemin hazırlayan en önemli faktörlerden biri."

VAKALARDA PATLAMA YAŞANIYOR

Avrupa’da kızamık vakalarının arttığını belirten Sert, küresel hareketlilik ve aşılanma oranlarındaki düşüşün hastalığın yeniden yayılmasına neden olabileceğini söyleyerek "Bu nedenle sadece bireysel değil toplumsal sorumluluk da büyük önem taşıyor. Kızamık, sadece döküntüyle sınırlı bir hastalık değil. Zatürre, orta kulak iltihabı ve beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Nadir de olsa yıllar sonra ortaya çıkabilen ve ölümcül seyreden SSPE gibi nörolojik hastalıklar da kızamık sonrası gelişebilir. Hastalığın yayılmasını önlemek için belirtiler ortaya çıktığında kişinin izole edilmesi gerekir. Ateş, döküntü ve solunum yolu belirtileri olan bireyler mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı, özellikle çocuklar kalabalık ortamlardan uzak tutulmalı. Toplum sağlığının korunması için aşılama aksatılmamalı. Erken tanı ve doğru yaklaşım, hem bireysel hem de toplumsal riskleri önemli ölçüde azaltabilir” dedi.