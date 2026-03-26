

İngiltere’de artan gıda fiyatları ve hane giderleri, yalnızca düşük gelirli aileleri değil, çalışan ebeveynleri de ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle bebek bezi, mama ve temel bakım ürünlerine erişimde yaşanan sıkıntılar dikkat çekiyor.

TALEP YÜZDE 55 ARTTI

Forest of Dean Baby Bank adlı yardım kuruluşuna başvuran aile sayısı son bir yılda dramatik şekilde arttı. Ocak 2025’te 111 aileye destek sağlanırken, bu sayı Ocak 2026’da 177’ye yükseldi. Kuruluş yöneticileri, yardım taleplerinde yüzde 55’lik artış yaşandığını belirtiyor. Artık yardım isteyen ailelerin büyük çoğunluğunu çalışan ebeveynler oluşturuyor.

BEBEK BEZİ VE MAMA ARTIK LÜKS

Mütevelli heyeti üyesi Asiza Tate, “Artık aileler en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Maaşlar, artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kalıyor” dedi. Tate, özellikle bebek maması ve bez gibi ürünlerin birçok aile için erişilemez hale geldiğini vurguladı.

YARDIMSIZ YAŞAM ZOR

16 aydır zaman zaman destek alan Bex Whittle, baby bank’ın kendileri için hayati bir rol oynadığını söyledi. Erken doğum yapan ve aynı dönemde ev taşıyan Whittle, kıyafet, mendil ve bez gibi ürünleri bu merkezden temin ettiklerini aktardı. Ayrıca büyüyen çocukların eşyalarının geri verilerek yeni ürünlerle değiş tokuş edildiği bir sistemin işlediğini belirtti.

Kuruluş tamamen gönüllüler tarafından yürütülüyor. Cathy Morgan gibi gönüllüler, bağışları ayırıyor, paketliyor ve ailelere ulaştırıyor. Morgan, sistemin gönüllüler olmadan ayakta kalamayacağını ifade etti.