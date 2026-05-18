Bir süredir ilişkileriyle gündemde olan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve türkücü Sevcan Orhan, evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Aile arasında gerçekleşen sade törende yüzük takan çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı.

''HAYATIMIN EN ANLAMLI GÜNÜ''

Sosyal medya hesabından yüzük taktıkları kareyi paylaşan Görkem Duman, “Bugün hayatımın en özel ve en anlamlı günlerinden birini yaşadım. Sevgili Sevcan Orhan ile hayatlarımızı birleştirme kararımızın ardından ailelerimizin huzurunda nişanımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

Duman ayrıca kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür ederek, “Allah tüm sevenleri birbirine kavuştursun” mesajını paylaştı.

SELAMİ ŞAHİN ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Sevcan Orhan, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa Selami Şahin'in Tanımam Senden Başka şarkısını ekleyerek nişan fotoğrafını paylaştı.