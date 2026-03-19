Güney Afrika'dan Orta Pasifik'e kadar uzanan Hint-Pasifik bölgesinin sularında yaşayan bu mikro canlılar, genellikle bir inçten (2.54 cm) daha kısa boyuta sahip olmalarıyla biliniyor. Doğada çoğunlukla beyaz üzerine siyah benekli formda gözlemlenen canlıların, sarı ve turuncu renk varyasyonlarının da mevcut olduğu saptandı.

TÜYLÜ BİR DOKUYA SAHİPLER

Deniz tavşanı, vücudunu kaplayan ve duyusal işlevleri yerine getiren küçük çıkıntılar (papilla) sayesinde "tüylü" bir dokuya sahip. Baş kısmında yer alan ve kulak benzeri bir görünüme sahip olan "rhinophore" adlı organlar ise sudaki kimyasalları algılama, yiyecek arama ve eş bulma fonksiyonlarını üstleniyor.

Bilimsel verilere göre, bu canlılar dışarıdan savunmasız görünseler de bünyelerinde barındırdıkları zehir sayesinde avcılara karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar, deniz tavşanını tüketmeye çalışan canlıların ciddi toksik etkilerle karşılaştığını vurguladı.

YAŞAM DÖNGÜSÜ ÇOK KISA

Deniz biyologları, bu türün yaşam döngüsünün oldukça kısa olduğunu, birkaç aydan bir yıla kadar değişim gösterdiğini kaydetti. Hermafrodit bir yapıya sahip olan Jorunna parva, hem erkek hem de dişi üreme organlarını bünyesinde bulunduruyor.

Yetkililer, görsel cazibesine rağmen bu canlılara doğrudan temas edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Savunma mekanizmalarının insan cildiyle teması halinde beklenmedik reaksiyonlara yol açabileceği hatırlatıldı.