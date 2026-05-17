İskoçya Premiership’in son haftasında sahasında Hearts’ı konuk eden Celtic, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak üst üste 5., toplamda ise 56. şampiyonluğunu ilan etti. Ancak mücadelenin son saniyelerinde yaşanan saha olayları, tarihi zaferin gölgesinde kaldı.

Nefes kesen karşılaşmanın uzatma dakikalarında Celtic’in skoru 3-1’e getiren golü bulmasıyla birlikte stadyumda büyük bir coşku yaşandı. Heyecanına yenik düşen yüzlerce Celtic taraftarı, golün ardından bir anda sahaya akın etti. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı o anlarda saha zemini adeta doldu taştı.

Sahaya giren taraftarların, Hearts forması giyen futbolculara fiziki müdahalede bulunduğu ve konuk ekip oyuncularını darp ettiği iddia edildi. Yaşanan arbede üzerine Hearts oyuncuları tünele ve soyunma odasına zorlukla sığınırken, hakem heyeti de maçı erken bitirerek soyunma odasının yolunu tuttu.

ŞAMPİYONLUK DİĞER TAKIMA VERİLEBİLİR

Bu skandal olayların ardından İskoçya Futbol Federasyonu (SFA) acil koduyla toplandı. İskoç basınında geniş yankı uyandıran iddialara göre, saha olayları ve rakip takım oyuncularına yönelik saldırılar nedeniyle Celtic’in çok ağır bir yaptırımla karşı karşıya olduğu belirtildi. Federasyonun, Hearts'ı hükmen 3-0 galip ilan edebileceği ve bu kararla birlikte şampiyonluk unvanının Celtic'ten alınarak konuk ekibe verilebileceği öne sürüldü.