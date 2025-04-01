'Tokatçı', 'Süt Kardeşler', 'Gölge Oyunu', 'Şekerpare', 'Yedi Bela Hüsnü', 'Kapıcılar Kralı', 'Süper Baba' gibi yapımlarda unutulmaz rollere imza atan Şevket Altuğ yıllar sonra geçen günlerde İstanbul'da oyuncu Gülümser Gülhan'ın cenazesinde görüntülenmişti.
82 yaşındaki Altuğ'un son hali sosyal medyada gündem olmuştu.
Datça'da gözlerden uzak bir hayat süren Şevket Altuğ'un 54 yıllık eşiyle gündeme geldi. Altuğ'un eşinin 'Süt Kardeşler' filminde 'Şaban'ın süt kardeşi 'Afife'yi canlandıran Jale Altuğ olduğunu öğrenen çok şaşırıyor.
Ünlü çift 1971 yılında evlenmişti. İkilinin bu evlilikten Kezban ve Kerem adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi.