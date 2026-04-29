Yapay zeka ve profesyonel suç şebekelerinin dahil olduğu dolandırıcılık yöntemleri, turistlerin hem maddi varlıklarını hem de pasaport ve kimlik gibi kritik belgelerini tehdit ediyor. Araştırmalara göre, yetişkinlerin yaklaşık üçte biri tatil sürecinde en az bir kez dolandırıcılık girişimiyle karşılaşıyor. Özellikle Londra, Paris, Roma ve Barselona gibi popüler destinasyonlarda yoğunlaşan suçlular; "dost canlısı" yankesicilikten sahte bilet satışına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

"KUŞ PİSLİĞİ" İLE DİKKAT DAĞITMA TAKTİKLERİ

Avrupa genelinde, özellikle Londra ve Roma'da yeniden canlanan "kuş pisliği" hilesinde, suçlular turistlerin üzerine boya veya yiyecek döküyor. Yardım etme bahanesiyle yaklaşan dolandırıcıların, temizlik sırasında turistin değerli eşyalarını çaldığı saptandı.

Benzer şekilde Barselona ve Roma metrosunda organize çalışan çeteler, kargaşa yaratarak veya ani fiziksel temaslarla dikkati başka yöne çekip yankesicilik yapıyor. Bazı bölgelerde kurbanların üzerine bebek veya hayvan fırlatılarak oluşturulan kaosun hırsızlık için kullanıldığı bildirildi.

ÜCRETSİZ HEDİYE VE FOTOĞRAF TUZAĞI

Paris ve Roma’da yaygın olan "arkadaşlık bilekliği" yönteminde, "ücretsiz" denilerek turistin bileğine zorla bağlanan aksesuarlar için daha sonra agresif bir şekilde yüksek ödeme talep ediliyor.

Mısır ve Fas gibi ülkelerde ise turistlere fotoğraf çekme veya hayvanlarla poz verme teklifi sunan yerel kişilerin, çekim sonunda zorla "bahşiş" veya hizmet bedeli adı altında para topladığı kaydedildi. Bu yöntemlerin genellikle kurbanları baskı altına alacak şekilde agresif bir tonda gerçekleştirildiği açıklandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAHTE REZERVASYONLAR

Dijital alanda ise yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan sahte konaklama siteleri büyük bir risk oluşturuyor. İnandırıcı yorumlar ve profesyonel ilanlarla donatılan siteler üzerinden depozito toplayan dolandırıcılar, kurbanların var olmayan adreslere gitmesine neden oluyor.

Brezilya ve Mısır gibi ülkelerde ise "yemek soygunu" ve "sahte rehber" vakaları rapor ediliyor. Rio de Janeiro'da hileli POS cihazları kullanan şebekelerin, düşük hesap bedelleri yerine turistlerin kartlarından binlerce sterlin çektiği saptandı.

TAKSİ DOLANDIRICILIĞI

Nakit işlemlerin yoğun olduğu pazarlarda, para değiştirme sırasında banknotların ustalıkla sahteleriyle veya düşük değerli olanlarla değiştirildiği gözlemlendi.

Taksi sektöründe ise taksimetre kullanmayı reddeden veya meşru uygulamaları taklit ederek yolculuk ücretlerini şişiren sürücülere karşı uyarı yapıldı. Yetkililer, turistlerin resmi bilet satış noktaları ve onaylı seyahat acenteleri dışında herhangi bir aracıyla finansal işlem yapmaması gerektiğini vurguladı.