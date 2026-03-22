Haziran 2023’te göreve gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt dışına yaptığı gezilerle dikkat çekti.

26 ülkeye 46 kez giden Bakan Göktaş’ın son durağı ise ABD oldu. Bu ülkede 4 gün kalan Göktaş, 4 aydan fazla süreyle ve toplam 124 gününü yurt dışında geçirdi. 5 kez ABD, 4’er kez de Mısır ve Katar’a gitti. Dünyanın çevresinde 7 tur attı ve 290 bin kilometre yol katetti.

2.5 AYDA 5 GEZİ

Göktaş bu yılın ilk 2.5 ayında ise iki kez Mısır’a, birer kez de Macaristan, ABD ve Suudi Arabistan’a gidip toplam 11 gün kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın faaliyet raporunda Göktaş’ın bu gezileri için “Ülkelerin aile ve sosyal hizmetler alanındaki politika ve uygulamalar ve iş birliğine açık alanlar somutlaştırılmıştır. Ziyaretler, Türkiye’nin aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik politika ve kalıcı etki üretmeye yönelik diplomasi anlayışını yansıtmaktadır” denildi.

MİHMANDARLIK YORUMU

Bakanlık kaynakları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bu gezilerinin ülkedeki sosyal programlar ve anlaşmalar için önemli olduğunu vurgularken, Göktaş’ın beş dil bildiği ve bazı resmi ziyaretlerde mihmandarlık da yaptığını belirttiler.