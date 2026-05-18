Elazığ'da Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan bir şebeke, Sağlık Bakanlığı ve emniyet güçlerinin koordineli çalışmasıyla çökertildi. Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, kentte faaliyet gösteren iki bakım merkezinin ortaklaşa hareket ettiği, yoğun bakım ihtiyacı bulunmayan hastaları usulsüz belgelerle yoğun bakımda göstererek SGK'dan haksız kazanç sağladığı belirlendi. Adli soruşturma sürecinde, ayrıca resmi ruhsatı bulunmayan bir yoğun bakım ünitesinde de usulsüzlüklere dair çeşitli bulgular elde edildi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonun arka planını, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde yer alan Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Koordinatörlüğü'nün aylar önce başlattığı veri analizleri oluşturdu. Bakanlık yetkilileri, REDES'in Elazığ’daki özel hastaneler ile yaşlı bakım merkezlerinin ortak veri akışlarını inceleyerek hazırladığı risk analiz raporunun 20 Haziran 2025 tarihinde tamamlandığını bildirdi.

Bu raporun ardından Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 26 Haziran 2025'te adli ve idari incelemeleri yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yaptı. Müfettişlerin sahadaki inceleme çalışmaları devam ederken, jandarma komutanlığı tarafından yürütülen adli soruşturmaya destek verilmesi amacıyla REDES Koordinatörlüğü'nden ek bilgi ve belge transferi sağlandı. REDES'in dijital veri havuzundan hazırladığı kapsamlı setlerin adli makamlara sunulması, düzenlenen operasyonun teknik altyapısının zeminini oluşturdu.