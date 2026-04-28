Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın Brezilya turnesi kapsamında Rio de Janeiro’da gerçekleştireceği konser öncesi hazırlıklar, trajik bir iş cinayetiyle gölgelendi. Sahne kurulumu sırasında meydana gelen feci kazada, 28 yaşındaki çilingir Gabriel de Jesus Firmino hayatını kaybetti.

Dev sahnenin teknik hazırlıkları sürerken yaşanan olayda edinilen bilgilere göre genç işçi, biri yaklaşık 25 metre mesafeden uzaktan kumanda ile kontrol edilen iki asansör mekanizması arasında sıkışarak can verdi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sivil polis ekipleri ve iş müfettişleri, çalışma alanında geniş çaplı bir teknik inceleme başlattı.

Yetkililer, olayın ilk bulgulara göre sahne kurulumunda kullanılan asansör sistemindeki bir hatadan kaynaklandığını belirtti. Soruşturma bir yandan "iş kazası" olarak değerlendirilirken, diğer yandan organizasyonda herhangi bir ihmal olup olmadığına dair derinleştiriliyor. Sahadaki diğer personelin çalışma koşulları ve güvenlik önlemleri de denetim altına alındı.

Yaşanan bu acı kaybın gölgesinde, 2 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Rio de Janeiro konserinin takviminde şu an için bir değişiklik yapılmadı. Shakira’nın planlanan tarihte hayranlarıyla buluşması bekleniyor.