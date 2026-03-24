Houston'da düzenlenen S&P Global CERAWeek konferansında konuşan Shell CEO'su Wael Sawan, Orta Doğu'da devam eden gerilimi değerlendirdi. Sawan, küresel yakıt arzındaki daralmanın halihazırda Güney Asya'da hissedildiğini, Kuzeydoğu Asya'da da yakın zamanda benzer bir sıkışmanın beklendiğini söyledi. Avrupa'da ise nisan ayından itibaren arz açıklarının ortaya çıkabileceğini ifade etti. HÜKÜMETLERE ÇAĞRI Shell’in hükümetlerle temas kurduğunu belirten Sawan, talebin azaltılması, yeni tedariklerin sağlanması ve mevcut yakıt stoklarının kullanılması gibi seçeneklerin değerlendirildiğini aktardı. JET YAKITI ETKİLENDİ, SIRADA DİZEL VE BENZİN VAR Sawan, jet yakıtının halihazırda etkilenmeye başladığını belirterek sıradaki ürünün dizel olacağını söyledi. Ardından benzinin etkileneceğini ifade eden Sawan, Kuzey Yarımküre’de yaz sezonuna girilmesiyle birlikte araç kullanımının artacağına dikkat çekti. Ham petrolden rafinerilerde üretilen bu ürünlerin arzının, petrol arzına kıyasla daha fazla risk altında olduğu belirtildi. ABD’de petrol fiyatı salı günü varil başına yaklaşık 91 dolar seviyesinde işlem gördü. TESİSİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ Geçtiğimiz hafta Katar'da bulunan Shell'e ait Pearl tesisi füze saldırısında hedef alınmıştı.

