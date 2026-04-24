Pekin yönetimi Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne Ping Ping ve Fu Shuang isimli iki dev panda göndererek Washington ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesi Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile varılan bu yeni mutabakat 2024 yılında sona eren eski anlaşmanın yerini alacak.

Şi ve Trump'ın tarihi buluşması için diplomatik bir jest olarak pandalar ABD'ye gidecek.

Pandaların şehre ne zaman ulaşacağı konusunda henüz kesin bir takvim belirtmedi. Atlanta hayvanat bahçesi ise pandalara verdikler önemi özellikle vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise bu diplomatik jest hakkında şimdilik sessiz kalmayı tercih etti.

ÇİN'İN 'PANDA DİPLOMASİSİ'

Çin hükümeti "Panda Diplomasisi" aracılığıyla küresel arenada dostlarını ödüllendirme veya rakiplerini cezalandırma stratejisini sürdürüyor.

Bunun son örneği olarak Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan konusundaki askeri açıklamaları sonrası Tokyo’daki son pandalar Ocak ayında geri çekilmişti.

Ancak ABD ile olan diyalog geçen yıl Güney Kore’de ticaret savaşını durduran ateşkesten bu yana iyileşme evresine girdi.

Başkan Trump İran ile yaşanan savaş nedeniyle daha önce ertelediği Pekin ziyaretini gelecek ay gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi de uzun bir belirsizliğin ardından 2024 yılında yeniden pandalarına kavuşmuştu.

Pekin bu hamleleriyle uluslararası siyasetteki dengeleri sempatik bir sembolizm üzerinden yönetmeye devam ediyor.