Bandera Buz Mağarası olarak bilinen bu oluşum, aslında eski bir volkanik patlama sonucu meydana gelen lav tüplerinin içinde yer alıyor. Yapısı sayesinde dışarıdaki sıcak hava içeri giremiyor ve mağara adeta doğal bir buzdolabı gibi çalışıyor.

YIL BOYU DONMA NOKTASININ ALTINDA

Bilimsel ölçümlere göre mağaranın iç sıcaklığı yaklaşık -0,6°C civarında sabit kalıyor. Bu durum, çevredeki yüksek sıcaklıklara rağmen buzun erimeden kalmasını sağlıyor.

Mağara tabanında biriken buz tabakalarının bazı bölgelerde metrelerce kalınlığa ulaştığı ve binlerce yıldır varlığını koruduğu belirtiliyor.

BUZUN İÇİNDE YAŞAM VAR

En dikkat çekici detaylardan biri ise bu ekstrem koşullara uyum sağlamış canlılar. Mağaranın içinde, soğuk ve düşük ışık ortamında yaşayabilen özel alg türlerinin bulunduğu tespit edildi.

Bu canlılar, bilim insanları için oldukça önemli çünkü benzer koşullarda yaşamın nasıl sürdüğüne dair ipuçları sunuyor.

DOĞANIN 'TERS KÖŞE' YAPTIĞI YER

Uzmanlara göre bu mağara, jeolojik yapıların iklim üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor. Lav tüplerinin oluşturduğu kapalı sistem, soğuk havayı içeride tutarken sıcak havayı dışarıda bırakıyor ve bu sayede çölün ortasında donmuş bir ortam oluşuyor.

Bu sıra dışı yapı, hem bilimsel araştırmalar hem de doğa meraklıları için dünyanın en ilginç noktalarından biri olarak gösteriliyor.