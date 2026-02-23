Bu kişilerin sterilizasyon kurallarına uymadığını vurgulayan Pullukçu, şifa arayan vatandaşların bu yolla kişiden kişiye virüs bulaştırdığını ifade etti. Herhangi bir diploması veya belgesi olmayan kişilere en ufak bir tıbbi müdahale bile yaptırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

20 YILLIK SİNSİ TEHLİKE

Hepatit C virüsünün vücutta sessizce ilerlediğini ve karaciğeri yıllar içinde tahrip ettiğini belirten Prof. Dr. Pullukçu, virüsün bulaştıktan sonra %75 oranında kronikleştiğini söyledi. Karaciğerin çok metanetli bir organ olduğunu ve kapasitesinin %20'si kalana kadar belirti vermediğini de sözlerine ekledi.

Bu sinsi sürecin 15-20 yıl sonunda siroz veya karaciğer kanserine yol açabildiğini dile getiren uzman isim, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Özellikle belirti vermeyen bu aşamalarda, risk grubundaki kişilerin mutlaka tarama yaptırması gerektiğini hatırlattı.

DÖVME VE MANİKÜR YAPTIRANLAR RİSK ALTINDA

Virüsün sadece tıbbi işlemlerle değil, günlük kişisel bakım rutinleriyle de bulaşabildiğini söyleyen Prof. Dr. Pullukçu, risk gruplarını sıraladı. Özellikle dövme, piercing, manikür ve pedikür gibi işlemlerin uygun olmayan yerlerde yapılmasının büyük bir risk taşıdığını belirtti.

Vatandaşlara, bu tür işlemler için kendi kişisel setlerini kullanmalarını tavsiye eden profesör, ayrıca 1994 yılından önce kan nakli alanlar ile 55 yaş üstü kişilerin de risk altında olduğunu ifade etti. Hayatta bir kez yapılacak basit bir testin, geri dönülemez hasarları önleyebileceğini vurguladı.

DEVLET TEDAVİYİ ÜCRETSİZ KARŞILIYOR

Hepatit C tedavisinde tıp dünyasının çok ileri bir noktaya ulaştığını müjdeleyen Prof. Dr. Pullukçu, artık %100 başarı sağlayan ilaçların mevcut olduğunu belirtti. Sadece 2 ay süren bir hap tedavisiyle virüsün vücuttan tamamen atılabildiğini açıkladı.

Oldukça maliyetli olan bu yeni nesil tedavilerin devlet tarafından ücretsiz olarak karşılandığını hatırlatan Pullukçu, hastaların siroz veya kanser aşamasına gelmeden iyileşebileceğini söyledi. Erken teşhis sayesinde kalıcı hasar oluşmadan sağlığa kavuşmanın mümkün olduğunu bir kez daha hatırlattı.