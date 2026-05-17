Antalya'nın Serik ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. A.B. isimli şahıs, çıkan tartışma sonucunda 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Gece saat 02.00 sıralarında 25 yaşındaki A.B. ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu A.B. yanında bulunan tabancayla Korkut, Avcı ve Savran'a ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. (Soldan sağa; Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı) POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Savran'ın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

