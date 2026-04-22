İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy Yeni Mahalle'de sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı, organize suç bağlantısıyla dikkat çekti.

6 EL ATEŞ ETTİ

18 Nisan Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, işe gitmek üzere evinden çıkan Sami B., aracının yanına geldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, Sami B.’ye 6 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bacağından yaralandığı belirlenen Sami B., ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet boş kovan bulundu.

Saldırının ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın bir organize suç örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. İstihbarat birimleriyle koordineli yürütülen operasyonda, yurt dışından yönetildiği belirlenen suç örgütüyle ilişkili şüpheliler hedef alındı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlk etapta saldırıya doğrudan karıştığı belirlenen bir kişi Sarıyer’de gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda ise olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.