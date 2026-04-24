CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 09.30 sıralarında Silivri'de bulunan Cezaevine geldi. Özel'in, burada tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i ziyaret ettiği belirtildi.

Özel saat 11.00'de Silivri Cezaevinden ayrıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret sonra Özel, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek üzere Bursa'ya hareket etti.

SADECE ÖZKAN YALIM'I ZİYARET ETMEDİ

Özel, bugüne kadar farklı zamanlarda tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirilen tüm CHP'li siyasetçilere ziyaret gerçekleştirdi.

Buna karşın Özel'in 30 Mart tarihinde tutuklanarak Silivri'deki cezaevine gönderilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik henüz bir ziyaret gerçekleştirmediği öğrenildi.

Yalım, bir belediye çalışanıyla birlikte olduğu sırada Ankara'daki bir otelde gözaltına alınmış, söz konusu olayların ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Yalım'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti. Yalım'ın CHP'den sevkine yönelik incelemenin 11 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi.