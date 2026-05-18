Yunan basınından Greek City Times'ın aktardığı bilgilere göre, Yunanistan’da hazırlıkları süren “zeibekiko” etkinliği, köken tartışmalarını yeniden dünya gündemine taşıdı. Anadolu’nun bağrından kopan zeybek oyununun farklı bir isimle sahiplenilmeye çalışılması, sosyal medyada "Yunanistan bu sefer de gözünü zeybeğe dikti" yorumlarına neden oldu.

HORON VE GÜREŞTEN SONRA YENİ PERDE

Tartışmalar sadece zeybekle sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da düzenlenen organizasyonlarda sergilenen horon benzeri figürler ve güreş performansları, Türk kültürüne ait unsurların "taklit edildiği" yönündeki eleştirileri zirveye taşımıştı. Sosyal medyada infial yaratan bu görüntüler, iki ülke arasındaki kültürel aidiyet polemiğini bir kez daha tetikledi.

MUTFAKTAKİ İSİM OYUNU UNUTULMADI

Kültürel benzerliklerin en çok çatıştığı noktalardan biri de mutfak sanatı. Daha önce Türk lezzeti kokoreçin farklı isimlerle tanıtılması ve “kokoretsi” adıyla Yunan mutfağına atfedilmesi hafızalardaki tazeliğini koruyor. Geleneksel tatların isim değiştirerek sunulması, "kültürel adaptasyon mu yoksa sahiplenme mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

ANADOLU'NUN ÖZ MİRASI: ZEYBEK

Tarihsel ve kültürel kaynaklar, tartışmanın merkezindeki zeybeğin Batı Anadolu’ya ait bir Türk halk oyunu olduğunu tescilliyor. Aydın, Muğla, İzmir, Manisa ve Denizli hattında yüzyıllardır icra edilen bu dans, Anadolu folklorunun en köklü ve sarsılmaz değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

ARDI ARDINA 'BENİM' İDDİASI TEPKİ ÇEKTİ

Yunanistan'ın yıllardır devam eden bu iddiaları içinde en popüler olanları cacık ve baklava olurken; kokoreç, yaprak sarma, kelle paça, horon, hatta alkollü içecekler üzerinde bile hak iddiaları bulunuyordu. Yakın zamanlarda medyaya yansıyan kelle paça ve kokoreç üzerinde hak iddiaları ile sosyal medyada tepki çeken Yunanistan zeybek oyununu sahiplenmeye çalışmasıyla kültürel sahiplik konusunu yeniden alevlendirmiş oldu.