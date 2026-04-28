Uzay yarışında 1960'lardan beri süregelen "geleneksel yakıt" devri kapanıyor olabilir. Apollo görevlerinden bu yana roket teknolojisinde devrim yaratacak en büyük buluş olarak nitelendirilen Döner Patlamalı Roket Motoru (RDRE), ABD'li Astrobotic tarafından başarıyla test edildi.

Bu motor sadece daha güçlü değil; Ay ve Mars yolculuklarını "ucuz ve hızlı" hale getirecek gerçek bir oyun değiştirici olacak.

NEWTON'IN KURALLARI ESNİYOR

Bugüne kadar kullandığımız tüm roketler (SpaceX'in devasa Starship'i dahil), aslında temel bir fizik prensibiyle çalışıyor: Yakıtı yak ve dışarı it. Ancak Astrobotic'in geliştirdiği "Chakram" isimli motor, bu mantığı kökten değiştiriyor. Yavaş yanan alevler yerine, ses hızından kat kat hızlı "süpersonik şok dalgaları" kullanan bu motor, itki dünyasında yeni bir çağ başlattı.

KESİNTİSİZ GÜÇ BEKLENTİLERİ İLERİ TAŞIDI

NASA’nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nde gerçekleştirilen testlerde, Chakram motoru tam 4.000 pound itki üretmeyi başardı. Toplamda 470 saniye boyunca ateşlenen motor, en uzun kesintisiz çalışmasında 300 saniyeyi devirdi. En etkileyici olan ise, bu şiddetli patlamalara rağmen motorun test sonunda sapasağlam kalmasıydı.

RDRE TEKNOLOJİSİ VE ÖNEMİ

Klasik roketler "deflagrasyon" (yavaş yanma) ile çalışırken, RDRE sistemi "detonasyon" (şiddetli patlama) kullanıyor.

Şok Dalgaları: Motorun içindeki dairesel kanalda dönen süpersonik şok dalgaları, enerjiyi klasik motorlara göre çok daha verimli açığa çıkarıyor.

Az Yakıt, Çok Yol: Bu teknoloji sayesinde roketler çok daha az yakıtla çok daha uzun mesafeleri kat edebilecek. Bu da daha küçük, daha hafif ve daha ucuz uzay araçları demek.

GEÇMİŞTEN BERİ EĞİŞMEYEN FİZİK EVRİM GEÇİRİYOR

Aslında insanlık, Ay’a giden Saturn V roketinden bugüne itki sistemlerinde temel bir değişim yaşamadı. Hepsi Newton’un 3. yasasına (etki-tepki) dayanıyordu. Ancak RDRE, termodinamik seviyede bu döngüyü değiştirerek teorik olarak mümkün olan en yüksek verimlilik sınırlarını zorluyor. NASA’nın bu projeye milyonlarca dolarlık destek sağlamasının sebebi tam olarak bu: Verimlilik.

HEDEF AY'IN GÜNET KUTBU VE ÖTESİ

Astrobotic, bu motorları sadece iniş araçlarında değil, yörünge arası transferlerde ve Dünya-Ay arası "kargo" operasyonlarında kullanmayı hedefliyor. 2024’teki Peregrine göreviyle Ay’a inmeye çalışan ancak teknik bir arıza yaşayan şirket, bu kez Chakram gibi motorlarla hata payını sıfıra indirmek istiyor.