Simge Sağın, şarkıları ve sahne şovuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçen aylarda Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi ile çıkan aşk iddialarına sinirlenen Sağın, "Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum. Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum" demişti.

Instagram'da paylaştığı pozlarıyla da beğeni toplayan 43 yaşındaki şarkıcının son olarak önceki gün verdiği konserden görüntülerini yayınladı.

Photoshop ile boyunu uzattığı görülen Simge Sağın'ın karelerine yorum yağdı.

BOY ELEŞTİRİSİ

1.58 boyundaki Sağın'ın fotoğraflarına hayranları "Photoshop'la boy atmış", "Boyunu neden uzattın?", "Photoshop'un ayarını mı kaçırdın?", "Boyun tuhaf görünüyor", "43 yaşından sonra boy mu attın?" diye yazdı.