Ünlü şarkıcı Simge Sağın, DJ sevgilisi İlkay Şencan ile Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Keyifli anlar yaşarken yöneltilen Mauro Icardi sorusu ise ortamın havasını değiştirdi.

''YAKIŞIKLI SEVGİLİMLE POZ VEREYİM''

Nişantaşı’nda sevgilisiyle birlikte görüntülenen Simge Sağın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Yakışıklı sevgilimle poz vereyim” diyerek espri yapan ünlü şarkıcı, oldukça neşeli bir görüntü sergiledi.

''O KONULARI HİÇ BİLMİYORUM''

Ancak ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ilgili yöneltilen sorular üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Galatasaray’dan ayrılma ihtimali konuşulan Mauro Icardi hakkında sorulan soruya Simge Sağın, “O konuları hiç bilmiyorum, çok uzak kaldım. Bu aralar sadece müzik” diyerek kısa ve net bir yanıt verdi. Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı Mauro İcardi ile özdeşlemişti. Hatta bir dönem ikili arasında aşk iddiaları da ortaya atılmıştı.





Saba Tümer'le programına konuk olan Simge, Tümer'in 'Icardi ile adınız çıktı falan, oldu mu bir şey?' sorusuna Simge, 'Yok hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Yürüme durumu olmadı' diyerek aşk iddialarını son noktayı koydu.

SEVGİLİSİ SORUYU DUYUNCA 'HADİ' DİYEREK UZAKLAŞTIRDI

Sorunun ardından DJ sevgilisi İlkay Şencan, Sağın’ın elini tutarak röportajı sonlandırdı. Çift, daha sonra yön değiştirerek kameralardan uzaklaştı