Ali Can POLAT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta katıldığı bir programda yabancı teknoloji markalarına yatırım çağrısı yaptı. Şimşek, “Google, Microsoft, Apple gibi küresel firmalar faaliyet merkezlerini Türkiye’ye taşısınlar diyoruz. Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’ı Türkiye’den yönetsinler diyoruz” açıklaması ile Türkiye gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu gösterdi. Çünkü Şimşek’in Türkiye’ye çağırdığı markaların çoğu uygulaması Türkiye’de yasaklı.

KESİNTİDE İLK 10’DAYIZ

Şimşek, Apple’ı Türkiye’ye çağırırken, Apple’ın ödeme kolaylığı sunan Apple Pay hizmeti, Türkiye’de kullanılamıyor. Yasağın sebebi ise KVKK prosedürleri ve bankalarla yaşanan ‘komisyon’ anlaşmazlığı. Tesla’nın hızlı internet sağlayan yatırımı Starlink de yasak. Öyle ki depremde yerel operatörler hizmet veremez hale geldiğinde Tesla, Starlink ile ücretsiz internet önerdi ancak hükümet bunu da reddetti.

Bunların yanı sıra otel rezervasyon uygulaması Booking, ödeme kuruluşu PayPal, oyun uygulaması Roblox, iletişim platformu Discord gibi gibi uygulama ve platformlar hâlâ yasak. Direkt uygulamalara gelen yasaklamaların yanı sıra Türkiye, herhangi bir siyasi olayda (İmamoğlu’nun tutuklanması gibi) interneti komple kesiyor. Access Now’ın raporuna göre Türkiye, internetin kasıtlı olarak kesildiği 52 ülke arasında 10’uncu oldu.

Bakan yatırımcı çağırırken var olan da gidiyor

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz ve yaşanan hukuksuzluklar yerli yabancı fark etmeksizin nitelikli yatırımcıları kaçırıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcı için vergi teşvikleri açıklarken var olan yatırımcı da gidiyor. Bunun son örneği dünyanın en büyük otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv oldu. Şirket, EMEA bölgesindeki kapasite fazlasını optimize etmek amacıyla Türkiye’deki fabrikalarını kademeli olarak kapatma kararı aldı. 1993’te girdiği ülkeden 33 yıl sonra çekilen şirketin bu kararından 2.200 çalışanın etkileneceği belirtildi. Öte yandan şirketin Türkiye’den çekilmesiyle direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri gibi otomotiv güvenlik sistemleri üretimleri Avrupa’ya kayacak ve Türkiye bu ürünleri yurt dışından dövizle alacak.