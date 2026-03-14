Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vucic, ülkesinin savaşa hazırlandığını belirterek bazı komşu ülkelerin Sırbistan’a saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Smederevska Palanka bölgesine yaptığı ziyarette konuşan Vucic, Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova’nın Sırbistan’a karşı saldırı niyeti taşıdığını iddia etti. Bu ülkelerin, Rusya ile Avrupa arasındaki gerilimin artmasını beklediğini savunan Vucic, küresel kaos ve Orta Doğu’daki savaşın bu ülkeler için bir fırsat olarak görülebileceğini ileri sürdü.

Sırbistan’ın askeri kapasitesine de değinen Vucic, ülkesinin hipersonik balistik füzelere sahip olduğu yönündeki iddiaları doğrulayarak savunma alanında önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Vucic ayrıca NATO’ya katılma gibi bir planlarının bulunmadığını vurguladı.

İsrail ile ilişkiler konusunda da konuşan Vucic, İsrail ile karşılıklı silah ticareti yaptıklarını belirterek, “Onlar bize silah satıyor, biz de onlara silah satıyoruz ve bu böyle devam edecek.” dedi. Hem İsrail hem de Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler yürüttüklerini ifade eden Vucic, Sırbistan’ın modern ve dijital bir ordu kurmayı hedeflediğini söyledi.

Sırbistan ordusunun modernizasyonu kapsamında İsrail’den bazı savunma sistemleri satın alındığını da belirten Vucic, bu sistemlerin ilerleyen dönemde kamuoyuna tanıtılacağını ifade etti.

Ülkesinin kimseye saldırma niyetinde olmadığını vurgulayan Vucic, “Benim görevim ülkeyi korumak ve savunmasını güçlendirmek.” ifadelerini kullandı.