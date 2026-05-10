Oyun dünyası, tarihinin en tartışmalı satın alma operasyonlarından birine tanıklık ediyor. 2025 yılının Eylül ayında başlayan süreçte EA, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Affinity Partners ve Silver Lake’den oluşan bir dev konsorsiyumla anlaştığını doğrulamıştı. Ancak 55 milyar dolarlık bu devasa anlaşma, sadece ekonomik bir hamle olmaktan çıkıp siyasi ve etik bir savaş alanına dönüştü.

İMZALAR DEV BİR RULO OLARAK TAŞINACAK



Satış kararını durdurmak isteyen Players Alliance HQ adlı protesto grubu, 11 Mayıs Pazartesi günü (yarın) şirketin Kaliforniya, Redwood City’deki genel merkezine bir eylem düzenleyeceklerini açıkladı. Saat 11:00’de kampüs içinde bulunan Madden NFL sahasına girmeyi planlayan eylemciler, 70 binden fazla imzayı içeren 50 metrelik dev bir ruloyu sergileyerek yönetime meydan okuyacak.

Eylemin dikkat çekici bir diğer yanı ise görselliği olacak. Katılımcıların EA yöneticilerini oyun dünyasındaki "kötü karakterler" gibi temsil eden kostümlerle (cosplay) katılacağı bildirilirken; SlayerKase ve Zefrine gibi popüler içerik üreticileri bu anları canlı yayınlarla tüm dünyaya aktaracak.

"MAAŞ UÇURUMU" TEPKİSİ

Anlaşmanın en çok tartışılan yönlerinden biri de konsorsiyum ortakları arasında yer alan Affinity Partners’ın başında, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın bulunması. Bu durum, ticari işlemin siyasi bir boyut kazanmasına neden oldu.

Öte yandan, protestocuların yayınladığı manifesto şirketteki ekonomik adaletsizliği gözler önüne seriyor. Belgelere göre: : EA CEO’su Andrew Wilson, ortalama bir çalışandan tam 260 kat daha fazla maaş alıyor. Binlerce geliştiricinin işten çıkarılmasına rağmen yöneticilere ödenen dev primler, sunucuların kapatılması ve "loot box" sistemine yönelik eleştiriler oyuncuların öfkesini zirveye taşımış durumda.

"GÜVENLİK RİSKİ VAR"

Tartışmalar Washington koridorlarına da sıçradı. ABD Kongresi’nin en genç üyesi Maxwell Frost, içerik üreticileriyle omuz omuza vererek satışın durdurulması için aktif kampanya yürütüyor. Ancak en ağır uyarı senatörlerden geldi.

Senatör Elizabeth Warren ve Richard Blumenthal, Suudi Arabistan yönetimindeki bir fonun EA’yı satın almasının bir "ulusal güvenlik riski" teşkil ettiğini savunuyor. Senatörler, bu satış gerçekleşirse dünya çapındaki milyonlarca oyuncunun hassas verilerinin yabancı bir gücün erişimine açılacağını iddia ederek, hükümetin ve denetleme kurullarının bu anlaşmaya onay vermemesi gerektiğini vurguluyor.