Türkiye'nin 5G sistemine geçtiği 31 Mart tarihinde sona eren yılın ilk çeyreğinde borsaya açık iki operatör şirket Turkcell ve Türk Telekom'un net borcu katlandı, kârlılıkları ise yüksek seviyede kaldı.

Türkiye Varlık Fonu’na ait şirketlerin borcu katlanıyor. Artan yatırımların etkisiyle bu yılın ilk 3 ayında Turkcell’in net borcu yüzde 198, Türk Telekom’un da yüzde 86.9 yükseldi. Turkcell'in 2025'in sonunda 16 milyar 383 milyon lira olan net borcu, 2026 Mart sonunda 48 milyar 827 milyon liraya fırladı. Toplam borç ise aynı dönemde 174.5 milyar liradan 206.3 milyar liraya çıktı. Türk Telekom'un da 2025’in sonunda 60.3 milyar lira olarak açıklanan net borcu, 2026’nın ilk çeyreğinde 112.7 milyar liraya ulaştı.

KÂR YÜZDE 55 ARTTI

Her yerin 5G reklamlarıyla dolmasından önce yılın ilk çeyreğinde Turkcell ve Türk Telekom’un pazarlama giderleri hafif yükselerek sırasıyla 4.5 ve 5.7 milyar lirayı aştı. Bunlara rağmen yılın ilk çeyreğinde Turkcell’ın

net kârı yıllık yüzde 15 artışla 4.6 milyar lirayı, Türk Telekom’un net kârı da yüzde 55’lik artışla

10.4 milyar lirayı aştı.

İş Yatırım, Turkcell'in borcundaki artışın nedenleri olarak 5G lisans ödemesinin ilk taksidini, kablosuz kullanım ücretini ve çalışanlara yapılan prim ödemelerini sıraladı. Diğer yandan Turkcell'in bilançosuna göre Togg'un yılın ilk çeyreğinde ilk kez kâra geçtiği ortaya çıktı.