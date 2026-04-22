Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç uçuruma yuvarlandı. Cizre-İdil kara yolu üzerindeki Kuştepe mevkisinde meydana gelen feci kazada, Mustafa Duran yönetimindeki 33 TS 215 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten aşağı düştü. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Mustafa Duran, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede acil tedaviye alınan Duran, doktorların gösterdiği tüm çabaya rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Mustafa Duran’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

