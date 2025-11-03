Daily Mail'in haberine göre; omurga cerrahı Dr. David Baxter’a göre çözüm, tedaviden çok önlem almakta gizli. “Tedavi ettiğim omurga hastalıklarının büyük kısmı önlenebilir. Sırtımız ağrımaya başlamadan harekete geçmeliyiz,” diyor. Onun her gün uyguladığı basit ama etkili alışkanlıklar, omurga sağlığını korumanın en güçlü yolları arasında.

1. Hareket edin, yatmayın

Yıllar boyunca dinlenmenin sırt ağrısına iyi geldiği düşünülse de, Dr. Baxter bunun tam tersini söylüyor: “Hareketsizlik en büyük risk.” Uzun süre oturmak, diskin dışa taşmasına ya da omurların sinirlere baskı yapmasına neden olabiliyor. Gün içinde aktif olmak, bu riskleri önemli ölçüde azaltıyor.

2. Kaliteli uykuya öncelik verin

Cerrah, sabah 5’te güne başlamadan önce mutlaka 21.30’da yatıyor. Derin uyku sırasında kas onarımı ve doku yenilenmesi gerçekleştiğini belirtiyor. Uyku haplarını önermiyor; onun yerine kaliteli bir yatak tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Kendisinin tercihinin yastıksız, sert yatak olduğunu açıkladı.

3. Sabah suyla başlayın

Dr. Baxter’ın güne başlama ritüeli: Uyanır uyanmaz bir bardak su. Ünlü doktor, “Vücudun susuz kalması, omurga disklerinin küçülmesine ve sertleşmesine neden olur” diyor. Gün içinde 3–4 litre su içmeye özen gösteriyor; bu miktar İngiltere’nin günlük önerisinin neredeyse iki katı.

4. Her sabah kısa esneme egzersizleri

Omurga sağlığı için birkaç dakikalık esneme egzersizleri olmazsa olmaz. Özellikle yoga kökenli “cat-cow” (kedi-inek) hareketi, boyundan bele kadar kasları rahatlatıyor. Ayrıca diz dönmeleri, yan köprü ve kalça kaldırma egzersizleri de sırtı güçlendirmek için öneriliyor.

5. Gün doğumuna yürüyüşle eşlik edin

Haftada 4–5 sabah, Dr. Baxter kısa yürüyüşe veya koşuya çıkıyor. Dr. Baxter, “Bu bir antrenman değil, temiz hava almak ve eklemleri açmak için” diyor. Güneş ışığı almak ise D vitamini üretimiyle kemik sağlığını destekliyor.

6. Sağlıklı kahvaltı ve bağırsak dostu beslenme

Cerrah, güne genellikle yaban mersini, karışık kuruyemiş ve kefirle başladığını belirterek “Bağırsak sağlığı omurga sağlığıyla doğrudan bağlantılı” diyor. Fermente gıdalar — yoğurt, kimchi, kefir — bağırsaktaki yararlı bakterileri güçlendiriyor, bu da iltihabı azaltarak omurgayı koruyor.

7. Gün boyu aktif kalın

Dr. Baxter, işe bisikletle gidiyor ve masasında uzun süre oturmaktan kaçınıyor. Her 20–30 dakikada bir ayağa kalktığını, meslektaşlarıyla yüz yüze konuştuğunu söylüyor. Ayrıca evinde ayakta çalışabileceği bir masa kullanıyor. Omurga cerrahı, “Aşırı oturmak, omurgayı bozan en yaygın alışkanlık” diyor.

8. Günün sonunda gevşeyin

Cerrah, haftada birkaç kez saunaya ve soğuk su banyosuna giderek gevşiyor. Aylık masaj rutinini de aksatmıyor. Dr. Baxter, “Manuel terapiler kısa süreli rahatlama sağlar, ama stres yönetimi uzun vadede en etkili korumadır” diyor. Uyumadan 20 dakika önce aldığı soğuk duş, vücut ısısını düşürerek daha kolay uykuya dalmasına yardımcı oluyor.