14 Nisan'da Şanlıurfa, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı.



Toplumda büyük bir endişeye neden olan saldırıların ardından okullarda ilave tedbirler devreye alınırken, çocukların bu tür sakıncalı düşüncelerden nasıl uzak tutulacağı tartışma konusu oldu.



Saldırılar nedeniyle öğrenci ve ebeveynler korku yaşarken, Şişli'deki bir ilkokulun önüne asılan afiş görevlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti.



OKULUN DİBİNE 'NASIL KATİL OLUNUR?' AFİŞİ



Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Şişli’de bulunan Sait Çiftçi İlkokulu’nun önünde günlerdir kaldırılmayan bir sinema afişi, velilerin ve yurttaşların tepkisini çekiyor. Elektrik panosuna asılan ve “Nasıl Katil Olunur?” başlığını taşıyan afiş, özellikle son dönemde yaşanan şiddet olaylarının ardından çocukların psikolojisi üzerindeki etkileri nedeniyle tartışma yarattı.





Aileler, zaten hassas bir süreçten geçen çocukların okul gibi güvenli olması gereken bir alanın girişinde bu tür içeriklere maruz bırakılmasını “açık bir ihmal” olarak değerlendiriyor. Günlerdir yerinde duran afişin kaldırılmaması ise “duyarsızlık” eleştirilerini büyütüyor.

Okul önünde Cumhuriyet’e konuşan bir veli durumu şu sözlerle özetledi:

"Saçmalık yani. Günlerdir konuşulanın aksine çocukların aklına böyle şeyler kazınıyor. Kötü."

Bir başka yurttaş ise tepkisini, "Olmaması lazım ama yapıyorlar işte, kötü bir şey" sözleriyle dile getirdi.

Velilerin en sert çıkışı ise çocuklarını korumaya çalışırken karşılaştıkları bu tabloya yönelik oldu. Bir yurttaş, "Biz evde konuyu açmıyoruz çocuk olumsuz etkilenmesin diye ama eğitim kurumunun önünde katil olmayı öğreten bir afiş asılı. Resmen aklımızla dalga geçiliyor. Rezalet" dedi.