Kaza, gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yol kenarında park halindeki otomobilin yanında bulunan yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan kişinin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yayanın hareket halindeki otobüs ile park halindeki otomobil arasında sıkıştığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.