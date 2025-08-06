Sitare Akbaş, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Orhonlu'ya kaptırdı. Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran çift, dünyaevine girdi.

Nikâh sonrası muhabirler ile sohbet eden Sitare Akbaş, "Cengiz'le 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Bizce acele değil ama herkes şaşırdı. Çok mutluyuz" dedi.

Akbaş'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Bir ay içinde nikâh masasına oturmalar "Acaba bebek mi geliyor" yorumlarına neden oldu.

Ünlü çift önceki akşam Jennifer Lopez konserinde görüntülendi. Akbaş, bebek haberleriyle ilgili "İnanın öyle bir şey yok. Olunca da alnımızın akıyla, göğsümüzü gere gere söyleriz ama gerçekten yok" ifadelerini kullandı.