ABD Başkanı Trump, İran donanmasının “yok edildiğini” ve geriye “küçük tekneler” kaldığını söyledi. Ancak “sivrisinek ordusu” olarak adlandırılan o tekneler, dünyanın en güçlü donanmasına sahip ABD’ye Hürmüz’de kök söktürüyor. Küresel enerji piyasalarını rehin tutuyor.

BBC’nin haberine göre; Tahran, böylece Washington’u savaşı sona erdirmeye zorlamayı hedefliyor. Peki ‘sivrisinek ordusu’ nedir?

ESKİ BALIKÇILAR SAHNEDE

Filo, küçük ve hızlı teknelerden oluşuyor. Stratejisi, “taciz etmek, sürü halinde saldırmak, karışıklık yaratmak.” Tekneler İran’da üretiliyor. Bazıları ise balıkçı teknelerinden dönüştürülüyor. Mağaralarda, koylarda ve yer altı tünellerinde gizlenen őlonun büyüklüğü bilinmiyor. İran kaybettiği tekneleri hızlı ve ucuz şekilde yenileyebiliyor. ABD’nin ise pahalı gemiler ve uçaklar konuşlandırması gerekiyor.

1980'LERDE KURULDU

Devrim Muhafızları’nın yönettiği ordu, 1980’lerde İran-Irak Savaşı sırasında kuruldu. Amaç teknolojik açıdan üstün donanmalara karşı koymaktı.

-Su seviyesine yakınlar, radara yakalanmıyorlar, takipleri zor.

-Makineli tüfek, roket veya gemisavar füzelerle donatılıyorlar.

-Hızlı manevra yapıyorlar. Hürmüz gibi dar su yollarında büyük gemilere karşı etkililer.