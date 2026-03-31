Darülaceze'nin iftar davetinde Hülya Avşar'ın Bilal Erdoğan ile yaşadığı diyalog günler sonra ortaya çıktı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Davet boyunca samimi anların yaşandığı organizasyonda, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan; MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Ahmet Özhan ile hararetli bir sohbetin ortasında görüldü.

"1 DAKİKA BENSİZ OLMAZ"

Davette yer alan isimlerden olan Hülya Avşar ise bir süre Bilal Erdoğan'ı izledikten sonra masasından kalkarak sohbete dahil oldu. "1 dakika bensiz olmaz, ben de buradayım" diyen Avşar'ın bu hamlesi, salonda dikkat çekti.

Avşar, ardından Acun Ilıcalı ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Bilal Erdoğan'a "Hoşçakalın" diyerek samimi bir tokalaşmayla vedalaşan Avşar, daha sonra yerine döndü.

VEKİLDEN SERT PAYLAŞIM

DEVA Partili Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ise gündemdeki videoyla ilgili zehir zemberek bir paylaşım yaptı. "İki yüzlülüğün kısa filmi yapılmış" cümlesiyle tepkisini gösteren Ekmen X üzerinden yaptığı paylaşımda davetteki isimler hakkında sert açıklamalarda bulundu.