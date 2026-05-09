Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemindeki yerini koruyor.
Gazeteci Fatih Atik, Köksal’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü öne sürdü.
Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Köksal’a “Bağımsız kalsanız daha uygun olurdu” ifadelerini kullandı.
Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 yayınında Köksal’ın Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı ile yarım saatten fazla görüştüm. Bir karar verdim” dediğini aktardı.
AKP’ye geçeceği iddiaları siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Köksal’a ulaşamadığı da öne sürüldü.