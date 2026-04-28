Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Temmuz 2025’te yaşanan büyük orman yangınında 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü hayatını kaybetti. Yakınlarını yitirenler, “Ağır ihmal neticesi ölüme sebebiyet” gerekçesiyle yetkili kamu görevlileri hakkında mahkemede suç duyurusunda bulundu.

SUÇLU ÖLENLER!

Savcılık, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi ancak izin verilmedi.

Orman Genel Müdürlüğü yöneticilerinin, kayıplar sonrası verdiği ifadeler vicdanları yaraladı. Yetkililer, yangına müdahale eden personellere yanmaz kıyafet dağıtıldığını ancak giymediklerini öne sürdü.

HİÇBİR TEÇHİZAT YOK

Otopsi raporları ise bu ifadeyi yalanladı. Ailelerin suç duyurusunda, otopsiye atıf yapılarak şu ifadeler yer aldı:

“Ölenlerin vücutlarındaki yanıklar, koruyucu elbise giyen bir kişide bu derece hasar bırakmaz. Yangına müdahale eden işçilere yanmaz kıyafet, ayakkabı, oksijen maskesi ve tüpü verilmemiştir. İşçilerin cesetleri kömürleşmiş haldeydi.”

KALKAN OLDULAR

Bakanlığın kararına itiraz edildiğini belirten CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer SÖZCÜ’ye konuştu, sorumluları işaret etti:

“Bakanlık soruşturma izni vermeyip bu kişilere kalkan oldu. Yetersiz personel ve ekipmanla yangına müdahale edilerek ölüme sebebiyet verildi. Şüpheliler bellidir ve yargılanmalıdır.”

İBB itfaiyesinin örnek kıyafeti

İstanbul İtfaiyesi’nin kullandığı koruyucu elbise ısı, alev ve yağmurlama testinden geçiriliyor ve 4 katmandan oluşuyor:

- Dış kumaş: Isı, su, yağ ve kimyasal sıvıların belirli oranda içeriye girmesini engelliyor.

- Nem bariyeri: Dışarıdasu geçirmeyen, içeriden havalandırmaya imkan sağlayan yüzey.

- Isı bariyerleri: Isı yüklü hava kabarcıklarını alıp absorbe eder.

- İç astar: Vücutla temasta kolaylık sağlaması için imal edilmiş ısıya dayanıklı malzemeden oluşur.