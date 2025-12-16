ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Dr. Jeremy London, alkolden daha zararlı ve vücudu aktif olarak zehirleyen gıdaları tek tek sıraladı. Kendi hayatından bu gıdaları çıkardığını ifade eden Dr. London, milyonlarca insan bu gıdalardan dolayı kalp hastalıklarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Koroner arter hastalığı, kalp krizi ve inme gibi ciddi rahatsızlıkları kapsayan kalp-damar hastalıkları, kanser ve bunama kaynaklı ölümlerin toplamından daha fazla can almaktadır. Sağlık otoriteleri, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2050 yılına kadar ABD nüfusunun yüzde 60'ından fazlasının bir tür kalp hastalığıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiliyor.

Vücuda bilinçli olarak zarar veren alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. London, tüketmediği dört ana ürün grubunu paylaştı.

GERÇEK GIDA DEĞİL UZAK DURUN

Dr. London, fast food ürünlerinden tamamen uzak durduğunu söyledi. Ona göre birçok fast food seçeneğin besin değerinin gerçek yemekler tanımını karşılamadığını ifade etti. Dr. London, "Bu ürünler, doymuş yağ, şeker, tuz ve yüksek kalori içeriğiyle damar tıkanıklığına zemin hazırlıyor" dedi.

Uzmanlar, fast food'un yoğun şekilde işlenmiş olduğunu, emülgatörler, kıvam artırıcılar ve yapay renklendiriciler gibi katkı maddelerinin vücutta iltihaplanmayı tetiklediğini ve tansiyonu yükselttiğini belirtti. Çünkü bu kalbin daha fazla çalışmasına neden oluyor.

GAZI İÇECEKLER

Hem şekerli hem diyet gazlı içecekler için sert bir eleştiri yapan Dr. London, gazlı içecekleri "sıvı ölüm" olarak tanımlayarak özellikle yapay tatlandırıcılara dikkat çekti. Standart bir kutu gazlı içecekte yaklaşık 40 gram ilave şeker olduğunu aktaran cerrah, bu miktarın günlük önerilen şeker tüketiminde neredeyse eşit olduğunu aktardı. Aşırı şeker alımı; kötü kolesterolü yükseltiyor, damar sertliğini artırıyor ve obezite riskini büyütüyor.

Dr. London, diyet içecekler için de aynı uyarılarda bulundu. İçerisinde aspartam, sukraloz ve asesülfam potasyum gibi yapay tatlandırıcılar bulunduğunu aktaran Dr. London, bu maddelerin kalp krizi, felç ve ritim bozukluklarıyla ilişkilendirilebileceğini gösterdiğini ifade etti. Kaliforniya Üniversitesi Irvine kampüsünde yapılan çalışmalarda, düzenli yapay tatlandırıcı tüketen bireylerde felç riskinin yüzde 18, kalp hastalığı riskinin ise yüzde 9 arttığı tespit edildi.

SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİRKEN '2 KEZ' DÜŞÜNÜN

Dr. London, özellikle tam yağlı süt ürünleri konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Çikolata ve peynir gibi doymuş yağ oranı yüksek ürünlerin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Fakat, bilimsel veriler bu konuda net değil. Bazı çalışmalar, yoğurt gibi fermente süt ürünlerinin kalp hastalığı riskini azaltabileceğine işaret ediyor. Dr. London ise dikkat çekici bir benzetme yaparak "Biz, bebeklikten sonra süt içmeye devam eden tek memeliyiz ve bunu başka bir türün sütüyle yapıyoruz" dedi.

Araştırmaların bir kısmı, tam yağlı süt ürünlerinin sanıldığı kadar zararlı olmadığını, içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde iltihaplanmaya ve damar plaklarına karşı koruyucu olabileceğini ortaya koyuyor.

VE ALKOL

Listenin son sırasında ise alkol yer alıyor. Dr. London, alkolün vücuttaki tüm hücreler için toksik olduğunu ve "az miktarda, ara sıra" tüketimin bile kalp hastalığı riskini artırabileceğini vurguladı.

Uzun süreli alkol kullanımının, kalp kasını zayıflatan kardiyomiyopatiye yol açabildiği bilimekte. Ayrıca alkol, stres hormonu kortizolü yükselterek kalp atış hızını ve tansiyonu artırıyor.