GALATASARAY derbisinin bir anlam kazanması için Fenerbahçe’nin Çaykur Rize’yi yenmesi şart. Ama Kanarya’da kaptan endişesi yaşanıyor. Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık var. Kaptan, devam eden ağrılara rağmen bu kadar önemli bir maçta takımını yalnız bırakmamak için Çaykur Rize’ye karşı oynamak istiyor.

BELKEMİĞİ O

ANCAK oynadığı her dakika, sakatlığın tam yırtığa dönüşmesi, sezonu kapatma, hatta sakatlığın kronikleşmesi riskini taşıyor. Osterwolde de cezalı olduğu için bu büyük riske rağmen Skriniar galibiyet için gerekli skoru alana kadar sahada olacak. Çünkü Slovak futbolcu oynadığında Kanarya’nın maç başına yediği gol oranı %50’den fazla azalıyor.