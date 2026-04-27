İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 9 Nisan sabahı düzenlenen operasyonda, aralarında oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre Fel (Öztürk), Norm Ender (Ender Eroğlu), şef Somer Sivrioğlu ve sosyal medya fenomenleri Ogün Alibaş ile Enes Güler'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı... TEST SONUÇU ÇIKTI Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Somer Sivrioğlu’nun kan ve sakalından alınan numuneler sonucu uyuşturucu testi negatif çıktı

