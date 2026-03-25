İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların tetiklediği küresel ham petrol kıtlığı, plastik üretim maliyetlerini doğrudan vurarak Tayland'daki ikinci el ve geri dönüşüm sektöründe ani bir patlamaya yol açtı.

Ratchaburi eyaletinde hurda dükkanları, alım fiyatı neredeyse iki katına çıkan PET (Polietilen Tereftalat) şişeleri nakde çevirmek isteyen bölge halkının akınına uğruyor.

PETROLE ALTERNATİF OLARAK 'HURDA PLASTİK'

24 Mart itibarıyla Ban Pong bölgesindeki işletmelerde olağandışı bir yoğunluk yaşanıyor. Yerel işletmeci Bayan Nongnuch'un aktardığına göre, geçen ayın ortasında derinleşen petrol krizi bu talebin ana nedeni.

İthal edilen yeni plastik granüllerinin (ham maddesinin) doğrudan petrole bağlı olması ve maliyetlerinin küresel krizle birlikte fırlaması, sanayicileri alternatife yöneltti. Eritilerek yeniden üretime dahil edilebilen kullanılmış PET şişeler, pahalı ithal granüllerin yerini alarak aniden en çok talep gören ham madde konumuna yükseldi.

Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin devam etmesi halinde plastik geri dönüşüm fiyatlarının daha da artacağını öngörüyor. Yeni plastik üretmenin maliyeti geri dönüşümden daha pahalı kalmaya devam ettikçe, PET şişelerin kilogram fiyatının birkaç yıl önce görülen rekor seviyelere yeniden ulaşması muhtemel görünüyor.