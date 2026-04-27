Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde geride kalan son 3 haftada takımın başında kimin olacağı ise büyük merak konusuydu.

Yapılan açıklamada, takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler son 3 haftada Başakşehir (E), Konyaspor (D) ve Eyüpspor (E) ile karşı karşıya gelecek.

DÖRDÜNCÜ KEZ GELDİ

Zeki Murat Göle böylece dördüncü kez Fenerbahçe'nin geçici teknik direktör oldu. Göle daha önce, 2019-20, 2021-22, ve bu sezon Gençlerbirliği maçında takımın başında yer aldı.