Gündemar Araştırma başkanı kamuoyu araştırmacısı Prof. Dr. Tamer Bolat, Sözcü TV'de Can Coşkun'un konuğu oldu.

Bolat’ın paylaştığı araştırma sonuçlarına göre, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar seçmen tercihlerini belirgin biçimde değiştirmezken toplumun yüzde 56'sı bunları "siyasi" olarak niteledi.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Anket sonuçlarına göre CHP, hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci parti konumunu koruyor.

Bolat, daha önce yüzde 37 seviyesinde ölçülen CHP oyunun nisan ayında yüzde 36 olarak kaydedildiğini aktardı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ, ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin senaryolarda ise muhalefet adaylarının öne çıktığı görüldü.

Ankete göre ilk turda İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, yüzde 32 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 puan önünde yer aldı.

Ankette ABB Başkanı Mansur Yavaş ilk turda yüzde 31, Erdoğan ise yüzde 26 oy aldı.

Araştırmada ikinci turda ise ikilinin aday olması halinde muhalefet adayının yüzde 57-58 bandına ulaşabiliyor.

'ERKEN SEÇİM' İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA

Ankette toplumun yüzde 53-55’i erken seçim yapılmasını isterken Bolat bu talebin ağırlıklı olarak muhalif seçmenden geldiğini; ekonomik koşullar ve siyasi gerilimlerin bu beklentiyi artırdığını kaydetti.