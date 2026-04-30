Valiler kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Ankara, Aydın, Adıyaman, Siirt, Nevşehir valiliklerine yeni atamalar yapıldı.
Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alınarak İçişleri Bakanlığı emrine verildi. Yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valiliğine atanırken, Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Aydın Valisi olarak atanırken İstanbul-Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Adıyaman Valisi olarak atandı.
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Nevşehir Valisi olarak atandı.
Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.
İl Emniyet Müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle;
Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürü
Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürü
Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürü
Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Elazığ İl Emniyet Müdürü
Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin, Yozgat İl Emniyet Müdürü
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt İl Emniyet Müdürü