Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve yanındakilere seyir halindeki otomobilden silahla ateş edildi. Saldırı sonucu yaralanan olmadı.
Ayrıntılar geliyor...
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve yanındakilere seyir halindeki otomobilden silahla ateş edildi. Saldırı sonucu yaralanan olmadı.
Ayrıntılar geliyor...
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